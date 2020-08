FIFA 21 anteprima: la Modalità Carriera sfida Football Manager

O meglio, la loro intenzione è quella di proporsi un'alternativa più immediata e giocabile della serie di Sport Interactive, la cui profondità, vastità e flessibilità sono, per il momento ancora irraggiungibili. Anche per questioni tecniche.

Nonostante i tanti problemi di questo folle inizio di 2020, EA Sports è riuscita a confezionare un buon numero di novità grazie alle quali giustificare l'arrivo di un nuovo capitolo. Settimana scorsa abbiamo parlato del gameplay di FIFA 21 , questa volta è il turno dell' anteprima della Modalità Carriera . Uno degli elementi del gioco più amati, ma che non ha mai ricevuto molte attenzioni da parte degli sviluppatori. In FIFA 21, invece, EA Sports si è ispirata al gioco più famoso di questo genere: Football Manager.

Next-gen

Questo perché il sistema di simulazione delle partite di FIFA 21, al momento, è talmente pesante da non consentire il calcolo di più di una lega alla volta, perlomeno per mantenere i livelli di attesa accettabili. Con la nuova generazione di console, invece, grazie agli SSD e alla maggiore capacità computazionale, ci si aspetta anche un miglioramento anche da questo punto di vista, con un calcolo più veloce del risultato della partita, o un maggior numero di variabili, leghe e competizioni da includere nel gameplay senza dover aspettare.

In questo momento, invece, ogni partita più essere simulata solo al doppio della velocità di base. Una limitazione importante, soprattutto se paragonata alle tante opzioni di Football Manager, ma che è semplice da spiegare: il cuore di FIFA 21 è sempre quello di videogioco di calcio. Per questo motivo in qualunque momento del match si potrà scendere in campo e controllare direttamente la propria squadra. Basterà una pressione di un tasto e la transazione sarà pressoché immediata. In questo modo si potranno controllare in prima persona i propri calciatori, in modo da essere sicuri che la difesa regga l'assalto finale avversario o per far cercare di sfruttare al meglio un calco da fermo.

Similmente si potrà tornare alla modalità manageriale per far passare più velocemente il tempo a risultato acquisito o semplicemente per osservare in maniera passiva, da manager puro, i risultati delle proprie scelte. In questo caso la visualizzazione sarà molto simile a quella in 2D del manageriale di Sports Interactive: la modalità di visualizzazione che, nonostante i tanti tentativi per svecchiarla, si conferma anno dopo anno la più comoda e chiara per questo genere di giochi.

Per questo motivo non si può velocizzare di molto il gameplay: in background, infatti, sarà sempre giocata una partita nella quale poter intervenire. In alternativa è comunque presente l'opzione con la quale simulare l'intero match, la soluzione più veloce per venire a conoscenza del risultato, ma impossibile da interrompere.

In questo caso EA Sports promette di aver migliorato le routine che calcolano i risultati delle diverse partite, in modo da avere risultati più vari e meno prevedibili delle partite. La simulazione veloce potrà essere attivata anche durante una partita e il gioco terrà conto dei cambiamenti effettuati fino a quel momento per decretare il risultato finale.