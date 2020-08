Epic Games Store: i giochi gratis per PC del 13 agosto sono disponibili

Epic Games Store rinnova come ogni giovedì la propria line-up di giochi gratis per PC, consentendo ai propri utenti di scaricare gratuitamente alcuni nuovi titoli e aggiungerli in maniera definitiva alla libreria.

Oltre ad A Total War Saga: TROY, gratuito su Epic Games Store per 24 ore, questa settimana troviamo Remnant: From the Ashes e The Alto Collection: per effettuare il download di questi giochi vi basterà visitare questa pagina, accedere allo store con le vostre credenziali e aggiungere i prodotti al carrello.

Remnant: From the Ashes è uno sparatutto d'azione di sopravvivenza in terza persona, ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da creature mostruose. Sei uno degli ultimi superstiti umani e, da solo o al fianco di un massimo di altri due giocatori, affronti orde di letali nemici ed epici boss, cercando di conquistare spazi, ricostruire e riprendere ciò che è andato perduto.

The Alto Collection racchiude invece in un'unica soluzione i due episodi della meravigliosa serie action nata su mobile. Sfreccia giù per piste alpine, su dune mosse dal vento, attraversa antiche foreste e rovine dimenticate nei due titoli acclamati dalla critica: Alto's Adventure e Alto's Odyssey. Esegui spericolati backflip, grinda sui tetti e supera vertiginosi baratri mentre viaggi per scoprire quali misteri si celano oltre l'orizzonte.

Quali saranno invece i giochi gratuiti della settimana prossima? A partire dal 20 agosto potremo scaricare Enter the Gungeon e God's Trigger.