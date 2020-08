A Total War Saga: Troy gratuito da oggi sull'Epic Games Store per 24 ore: affrettatevi!

Come largamente annunciato, A Total War Saga: Troy è gratis da oggi sull'Epic Games Store. Sarà sbloccato nel pomeriggio e sarà riscattabile per le prossime 24 ore, quindi sbrigatevi a prenderlo! Si tratta di un capitolo completamente nuovo della serie, con tutte le caratteristiche di uno strategico moderno tripla A, quindi non di una produzione minore.

Chissà quanto è costata questa offerta a Epic Games... Comunque sia si tratta di una grande iniziativa, almeno per noi videogiocatori, che possiamo portarci a casa un titolo freschissimo a costo zero.

Pagina di A Total War Saga: Troy su Epic Games Store

Come il titolo fa intuire, A Total War Saga: Troy è ambientato durante la guerra di Troia. Il giocatore veste i panni di uno degli eroi che, al seguito di Agamennone, deve riuscire a distruggere la città di Priamo per riprendere Elena, la donna più bella del mondo, rapita da Paride. Nel gioco il tutto si traduce in una guerra su vasta scala in cui fasi strategiche si alternano a battaglie di massa per la conquista di città e la distruzione di fazioni rivali. Un classico Total War, insomma. Come dirgli di no a questo prezzo?

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di A Total War Saga: Troy, in cui Aligi Comandini ha scritto:

La nostra prova con Troy è stata positiva, anche se breve. Da una parte le missioni epiche e le scelte fatte per aumentare la spettacolarità generale rendono il gioco un Total War particolarmente adatto ai neofiti, ma le rifiniture e gli esperimenti interessanti non mancano, e riteniamo sempre più che possa trattarsi di un Total War in grado di sparigliare le carte quasi al livello dei Warhammer, anche se con ambizioni inferiori. Difficile dire come reagiranno i fan veterani a questo particolare capitolo dei Total War Saga, ma noi siamo quantomai interessati, e abbiamo una gran voglia di giocarlo più a fondo.