FIFA 21 FUT, l'anteprima di tutte le novità

Bisogna comunque ricordare che le nuove feature relative al gameplay, che vi abbiamo raccontato nel nostro provato di FIFA 21 , valgono anche e soprattutto per FUT. I cambiamenti ideati per dare maggiore personalità ai diversi calciatori, per conferire più importanza a quelli forti tatticamente o per rendere più efficaci sia la fase d'attacco che quella difensiva di una squadra, infatti, aiuteranno a migliorare la godibilità di Ultimate Team nella sue interezza.

Pur essendo centrale all'interno del progetto FIFA 21 , è difficile pensare a dei grossi stravolgimenti di FUT, la modalità che mescola un manageriale e un gioco di carte collezionabili al classico gameplay di FIFA. Anche quest'anno, però, EA Sports ha provato a migliorare Ultimate Team, andando a smussare quelle cose che non funzionano e provando ad ampliare la varietà di opzioni e di modalità disponibili. In questa anteprima di FIFA 21 FUT andiamo a presentarvi tutte le novità pensate da EA Sports per questa edizione.

I numeri fatti registrare da FUT sono talmente importanti da portare EA Sports a "sfidare" la legislazione di alcuni paesi, che stanno provando a mettere un freno alle microtransazioni dei videogiochi, comparandole con il gioco d'azzardo. "La filosofia che seguiamo quando costruiamo FIFA," ci ha detto EA Sports durante un'intervista, "è quella di creare un sistema molto generoso nei premi che vengono dati ai giocatori. Si può giocare a tutto liberamente e ogni cosa regala le risorse e gli oggetti per creare il proprio team anche senza spendere soldi. Abbiamo creato nuovi obiettivi da raggiungere, così ognuno può ottenere nuovi oggetti in nuovi modi. Inoltre la vittoria dipende dall'abilità dei giocatori, non dalle microtransazioni e quindi si può vincere anche senza spendere un soldo."

Per il resto è difficile pensare come modificare e migliorare un prodotto che da una parte macina decine di milioni di dollari ogni anno e dall'altra non ha concorrenti all'altezza che rendono necessari cambi di rotta o mettono sul piatto delle idee fresche e funzionali. Una situazione che rende ogni novità un potenziale intoppo ad una macchina "perfetta", che ovviamente EA non ha nessuna intenzione di inceppare. Perfetta perché, nonostante le lamentele dei fan più vocali, i numeri di FUT continuano a crescere e a trascinare con sé la modalità eSport, entrambi obiettivi di primaria importanza per il publisher americano.

Nuovi modi di giocare

Cercando di creare un'esperienza adatta a tutti, con più modalità di gioco, premi e sfide così da coinvolgere un maggior numeri di giocatori, non solo quelli più competitivi. Semplificando, per esempio, i passaggi per connettersi ad un amico, per invitarlo nella propria partita e giocare assieme. È stato aggiunto un widget per poter entrare immediatamente in un lobby di amici. Basterà premere R2/RT per unirsi a loro.

In FIFA 21 si ha la possibilità di giocare 2 contro 2 in compagnia di un'altra persona della propria lista amici e fare in modo che il risultato ottenuto valga nel computo delle Division Rivals o delle Squad Battles della settimana. Ci si scontrerà con altre coppie di amici, ma si potrà anche provare a sfidare un utente singolo. Allo stesso modo giocatori singoli potranno scegliere di non scontrarsi contro coppie. Sarà il capitano, ovvero chi ha creato la stanza, ad avere il controllo sulla squadra utilizzata. Mentre è colui che ha il livello più alto a determinare la forza degli avversari.

Per semplificare il coordinamento tra due giocatori, sarà possibile attivare il "trainer" del compagno in modo da vedere come si sta muovendo in campo, cosa sta facendo e a cosa sta puntando ancora prima che venga messo in atto. Durante la partita si potranno sbloccare alcuni obiettivi legati al modo di stare in campo (passaggi fatti, tiri e cose di questo genere) che aiuteranno a far crescere l'intesa tra i due giocatori e daranno anche dei punti esperienza.

Ovviamente si potranno anche fare delle semplici amichevoli 2 contro 2 con le quali migliorare il proprio affiatamento senza per questo incidere sul proprio punteggio settimanale. Sarà possible usare le regole personalizzate (Classic, Mystery Ball, Swaps, King of the hill, Max Chemistry, Headers & Volleys, Survival, Long Range, No Rules) nel caso in cui si voglia.

In FIFA 21 ci saranno anche dei nuovi eventi dedicati alla community. In altre parole verranno fissati degli obiettivi e tutta la comunità di giocatori dovrà contribuire a raggiungerli attraverso le sue prestazioni per sbloccare premi speciali.



Molto simili saranno gli eventi legati alle Squadre. EA Sports proporrà alcuni team tra i quali scegliere (i più forti della Premier, quelli della Champions League ad esempio) e i giocatori dovranno scegliere da che parte schierarsi. Una volta fatto, attraverso le prestazioni individuali, andranno a contribuire al punteggio della propria squadra. Il risultato raggiunto, poi, determinerà i premi sbloccati, molti dei quali legati alla storia del club selezionato, coi quali poi dimostrare la propria partecipazione all'evento. Inoltre tutti sapranno il team scelto, generando un po' di sana competizione tra i giocatori.

In maniera simile a quanto accede in Splatoon 2, il team che vincerà la competizione, poi, guadagnerà ulteriori premi.