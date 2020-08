Xbox Series S, l'annuncio entro tre settimane, secondo un'indiscrezione

Stando a un'indiscrezione, Xbox Series S, la presunta versione economica di Xbox Series X, potrebbe essere presentata entro tre settimane. A riportarlo è stato il solito Jeff Grubb di VentureBeat, noto per aver praticamente svelato con settimane di anticipo il calendario degli eventi videoludici degli ultimi mesi.

Di Xbox Series S si parla ormai da molto tempo. Per ora non ci sono stati annunci ufficiali da parte di Microsoft, ma in molti la danno praticamente per certa. Del resto alcuni segnali, come le informazioni tratte dalla confezione di un nuovo controller Xbox, sono inequivocabili. Proprio commentando quanto appreso dal controller bianco Grubb ha fatto la sua predizione.

Quante probabilità ci sono che si avveri? Molte, considerando che l'autunno si avvicina e che per allora si spera che Microsoft abbia svelato tutte le informazioni più importanti relative alla sua nuova generazione di console.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Xbox Series S dovrebbe essere una versione a basso costo di Xbox Series X. Si parla di un prezzo contenuto (addirittura sotto i 200 dollari) che dovrebbe renderla la porta di accesso perfetta per la nuova generazione per chi non vuole spendere i soldi per comprare la sorella maggiore, molto più esosa.