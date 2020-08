Destroy All Humans!: vediamo il trailer con le citazioni della stampa

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer con riportate le citazioni della stampa relative a Destroy All Humans!, nuova edizione del divertente titolo che già ci aveva deliziato anni fa e che ora si presenta in una veste rinnovata e a un prezzo concorrenziale. Guardatelo se vi interessa vedere di nuovo il titolo in azione.

Se volete avere più informazioni sul gioco, invece, leggete la nostra recensione di Destroy All Humans! in cui Emanuele Gregori ha scritto:

È davvero difficile trovare difetti importanti in un progetto come questo, nato senza alcun tipo di pretesa e venduto anche a prezzo budget. Destroy All Humans è onesto, non prende in giro i giocatori e sa perfettamente quello che vuole. Che abbiate avuto il piacere di passare una divertente estate quindici anni fa, o che lo facciate per la prima volta in questo strano 2020, il gioco di Black Forest Games saprà occupare il vostro tempo con il giusto piglio ed un'attenzione alla riedizione per nulla scontata, soprattutto per un progetto minore come questo.