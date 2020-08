Remothered: Broken Porcelain: un nuovo trailer ci parla dei personaggi dell'Ashmann Inn

Modus Games ha pubblicato un nuovo trailer di Remothered: Broken Porcelain per mostrare i personaggi che popolano l'inquietante Ashmann Inn, la location principale del gioco. Come sempre lo trovate in testa alla notizia.

Creato da Darril Arts e sviluppato da Stormind Games, Remothered: Broken Porcelain è il seguito di Remothered: Tormented Fathers, primo capitolo di una serie horror tutta italiana che sta riscuotendo successo in tutto il mondo.

Leggiamo la descrizione ufficiale del video per altri dettagli:

Il video vede la giovane disadattata Jennifer alle prese con i personaggi e i fenomeni spaventosi che popolano l'Ashmann Inn, un hotel immerso nel mistero situato in un'area montana isolata. Dalla direzione dell'hotel incredibilmente fredda alle voci di corridoio che parlano di un'inquietante figura incappucciata di nome Porcelain che va in giro a tormentare gli ospiti dell'hotel, l'adattamento di Jennifer alla sua nuova casa non è di sicuro facile.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il lancio di Remothered: Broken Porcelain è previsto per il 20 ottobre 2020 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, e Xbox One.