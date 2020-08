Fall Guys, Devolver dà i numeri e sono incredibili: 2 milioni di copie vendute su Steam

Devolver Digital ha dato i primi numeri di Fall Guys e sono davvero incredibili, soprattutto per un gioco così piccolo. Pensate che ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie solo su Steam. Considerando che viene dato gratis agli abbonati PS Plus il numero di giocatori effettivi sarà sicuramente più alto.

Che Fall Guys fosse il miglior lancio di sempre su Steam per Devolver lo si sapeva già, ma ora possiamo anche quantificarne il successo in modo più preciso.

Che sia il nuovo Rocket League? Presto per dirlo, ma la strada imboccata è quella giusta.

Devolver ha comunque fornito anche altri numeri relativi ai primi giorni sul mercato del gioco, come ad esempio il milione e mezzo di corone prese, i 60.000.000 milioni di "fall guy", e la quantità di ore di visione su Twitch: 23.000.000.

The incredible team @Mediatonic and the super chill @FallGuysGame community have put up some wild numbers in just one week!

Big thanks to all for all the great jellybean vibes. pic.twitter.com/6nW9vp6qeS