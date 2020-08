FIFA 21 provato in versione PS4

Nonostante la pandemia, nonostante l'auto-esclusione di PES 2021 dalla competizione di quest'anno e nonostante il triplo lavoro per portare il gioco su tutte le piattaforme, EA Sports e FIFA 21 si apprestano ad arrivare nei negozi con un nuovo capitolo ricco di novità, pronto a bissare l'enorme successo del gioco di quest'anno. La nostra prova di FIFA 21 ha confermato quello che dovrebbe essere ovvio: a questo punto non c'è più margine per una rivoluzione. Xbox One e PS4 sono al termine del loro ciclo e non hanno molto altro da dare. Nonostante questo, le diverse divisioni di EA impegnate nello sviluppo di questo capitolo si sono adoperate per mettere insieme un buon numero di novità, sia sotto il profilo del gameplay, sia sotto quello delle modalità di gioco. Talmente tante che EA ha deciso di spezzare il reveal in diversi appuntamenti: oggi parliamo delle novità che incontreremo sul campo da gioco virtuale. Tenete d'occhio le nostre pagine nei prossimi giorni nel caso in cui siate interessati a scoprire i cambiamenti di FUT e della modalità carriera. Il provato di FIFA 21 di oggi è comunque riferito alla versione PS4 del gioco e, di conseguenza, anche al gioco che arriverà su Xbox One e PC. Se Nintendo Switch dovrà accontentarsi di un ennesimo update delle rose e delle maglie, PS5 e Xbox Series X dovrebbero poter contare, oltre alle novità qui citate, anche su delle caratteristiche specifiche non ancora annunciate.

Sociale FIFA 21 sarà, a detta di EA Sports, il FIFA più sociale di sempre. Lo sarà anche come conseguenza di quanto è successo in questi mesi, con gli sviluppatori che hanno studiato, e ovviamente apprezzato, quanto il loro gioco sia stato utilizzato per annullare il distanziamento sociale. O sfruttato dalle diverse federazioni per rimanere in contatto coi propri fan mentre i campionati erano fermi ai box. Una comunità che diventa ogni anno più grande e interconnessa e, per questo motivo, rischia di diventare anche più tossica. Per evitare questi problemi EA ha deciso in FIFA 21 di limitare alcuni elementi utilizzati da alcuni "bontemponi" per irritare e irridere gli avversari. In altre parole, dopo i gol sono stati abbreviati i tempi di attesa prima di poter riprendere la partita: sono state accorciate le sequenze di festeggiamento, sono state eliminate le esultanze ritenute offensive e sarà mostrando un unico replay del gol. Allo stesso modo sono stati accorciati i tempi di attesa prima dei corner, dei rigori e dei calci da fermo in generale. L'esperienza globale sarà quindi più veloce e fluida e ci saranno meno escamotage per perdere tempo e infastidire gli avversari. Molti di questi suggerimenti sono arrivati ascoltando e studiando pro player e i creator, in modo da capire dove migliorare e persino rubargli qualche segreto. L'obiettivo è quello di rendere il gioco il più fluido possibile e di consegnare nelle mani del giocatore più controllo, ma anche più realismo.

Ripetiamo, non si tratta, ovviamente, di uno stravolgimento del gioco dello scorso anno, ma di un lavoro di ripulitura e rifinitura che dovrebbe andare a rendere l'esperienza più gratificante e piacevole. D'altra parte FIFA 20 è stato il capitolo più venduto di sempre e sarebbe folle da parte di EA stravolgere questo gioco per assecondare i fan più vocali. Uno di questi cambiamenti è il fatto che FIFA 21 prenderà in considerazione un maggior numero di parametri prima di effettuare un'azione. Se, per esempio, in FIFA 20 la qualità di un passaggio filtrante era il risultato dei valori in passaggio corto e passaggio lungo di un atleta, FIFA 21 terrà conto anche del valore in visione e della posizione del corpo del calciatore. In questo modo EA si vuole assicurare sia di avere risultati più in linea con quanto mostrato a schermo (quindi un numero minore di lanci lunghi perfetti fatti da giocatori di spalle o fucilate sotto l'incrocio fatte da atleti in l'equilibrio precario, per esempio) sia di dare maggiore personalità ai vari calciatori. Nonostante Luis Alberto e Zaniolo siano entrambi in grado di effettuare passaggi precisi, la visione del laziale lo rende un uomo assist migliore del giovane romanista e quindi in grado di essere più distribuire passaggi più pericolosi. Il nuovo sistema di passaggi dovrebbe consentire ai calciatori migliori di selezionare i passaggi più efficaci e di indirizzare in maniera più corretta il pallone in base sia alla posizione dei difensori e sia ai movimenti dell'attaccante. In maniera similare sono stati rivisti i cross. Ci sono tre tipi di nuovi traversoni nel gioco: quelli tesi a mezza altezza che attraversano la porta da un lato all'altro, eseguibili tenendo premuti i due bumper. Poi c'è una versione più alta, perfetta per raggiungere un compagno dall'altra parte dell'area, che si ottiene col tasto cross e il dorsale destro. Infine c'è la versione rasoterra che si ottiene col dorsale destro e la doppia pressione del tasto cross. Queste opzioni vanno ad affiancare le versioni standard e garantiscono una maggiore varietà di soluzioni in mano al videogiocatore.

Dribbling agile Questo consente di avere un'altra novità: tutti possono fare tutto, non saranno le stelle a consentire ad un calciatore di eseguire una mossa o meno. Solo che gli atleti meno dotati tecnicamente (chi ha detto Chiellini?) eseguiranno i comandi in maniera più goffa e con più errori. Questo vale sia per le mosse di abilità, sia per il Dribbling Agile. Con questo nome gli sviluppatori vogliono descrivere un nuovo tipo di comando introdotto in FIFA 21. Tenendo premuto R1/RB assieme alla leva analogica sinistra, il calciatore si sposterà mantenendo sempre il pallone sotto il suo controllo, spostandolo dal piede destro a quello sinistro liberamente, per poi accelerare improvvisamente e tentare di scartare l'avversario. I calciatori più abili, in determinate situazioni, potrebbero eseguire un "dribbling agile" in maniera automatica, per esempio in un 1v1 contro un avversario, ma questa opzione può essere disattivata dal menù delle opzioni. Questa tecnica non sostituisce, anzi va usata in maniera coordinata, col dribbling laterale introdotto in FIFA 20 e mappato su L1/LB.

Creative Run e posizionamento Un'altra novità di FIFA 21 è la possibilità di dirigere con precisione i movimenti dei compagni. Le Creative Run, o corse creative, possono essere chiamate in possesso di palla (L1 per farli scattare, R1 per farli venire incontro) e poi inclinando la leva analogica destra nella direzione voluta. In alternativa è possibile inclinare la leva analogica destra subito dopo un passaggio per dire a colui che era in possesso della palla la direzione nella quale scattare. Si potranno fino ad un massimo di 5 indicazioni di questo tipo contemporaneamente. Per poter compiere tutte queste azioni è a disposizione una finestra di tempo molto breve, in modo da non sovrapporre questo tipo di comando con le mosse di abilità o altre opzioni dello stesso tipo. In alternativa sarà anche possibile premere entrambe le leve analogiche per legarsi ad un calciatore e muoverlo anche quando è senza palla. In questo modo starà alla CPU cercare il passaggio vincente per premiare il nostro movimento. Anche nel caso in cui non si voglia controllare il movimento di ogni singolo calciatore, i giocatori si muoveranno in campo in maniera più intelligente, mostrando in maniera chiara la differenza tra quelli abili tatticamente e quelli meno. Un Pippo Inzaghi, per esempio, si muoverà sempre sul filo del fuorigioco, in area farà dei tagli o dei passi indietro per smarcarsi dai difensori. In campo aperto si muoverà per creare spazio ai portatori di palla e attaccare la profondità. Un Lapadula, invece, correrà semplicemente dritto. Un principio analogo varrà anche per gli altri ruoli in campo: i centrocampisti dotati tatticamente copriranno meglio gli spazi, mentre i difensori faranno la diagonale o saranno in grado di seguire meglio la marcatura. Come si diceva in precedenza, ci sarà un maggior numero di sfumature tra un calciatore e l'altro, in base ai tanti parametri che influenzano adesso un'azione, come il posizionamento, la visuale o la consapevolezza difensiva. Il risultato non è un gioco stravolto, ma uno più fluido e logico, nel quale è possibile notare da parte di alcuni giocatori dei movimenti più intelligenti e realistici, grazie ai quali poter arrivare al gol in maniera più creativa, cercando o di aprire la difesa, di trovare il dribbling o il movimento giusto.

Fisica e intelligenza artificiale Altri due elementi sui quali EA Sports ha lavorato sono la fisica dei contatti e l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è stata rivista in FIFA 21 grazie all'introduzione di una nuova opzione chiamata Competitor Mode. In altre parole, attivare questa opzione nelle partite della Carriera o delle FUT Squad Battle consentirà di sostituirà il comportamento predefinito di una squadra con lo stile di gioco di alcuni dei migliori Pro Player di FIFA. Quindi potremo notare un modo organico di muoversi e un maggior numero di mosse di abilità, di dribbling e una migliore capacità di leggere le linee di passaggio. Questa opzione sarà disponibile ai livelli di difficoltà Leggendaria e Ultimate. Aver ristudiato l'intelligenza artificiale ha consentito di far muovere i calciatori in modo da limitare al massimo la presenza di comportamenti strani dovuti a contatti fortuiti. Per esempio, gli ingegneri canadesi hanno provato a cercare un sistema per limitare al massimo le cadute tra i calciatori, così da evitare quei terribili ammucchiamenti di FIFA 20. Questo è stato ottenuto facendoli cambiare direzione per evitare lo scontro o aggiungendo delle animazioni di salto, in modo che possano evitare il contatto con coloro che sono caduti. A volte, però, le collisioni sono necessarie. In questo caso è stato studiato un modo per cercare di limitare al massimo quelle parti del corpo che creano un ostacolo nel rialzarsi da terra, come la testa, così da rendere più realistici questi frangenti della partita.

Animazioni Il lavoro di rifinitura di FIFA 21 passa anche attraverso il potenziamento delle animazioni e l'introduzione di nuove funzionalità. Per esempio, per rendere i colpi di testa meno efficaci, sono stati pensati i Colpi di testa manuali. In altre parole, attivando questa opzione, sarà possibile dire a FIFA 20 che sarà il videogiocatore a controllare la direzione e la forza dei colpi di testa. In modo analogo a quello che succede nei tiri. In questo modo l'efficacia di questo fondamentale dipenderà sia dall'abilità dell'atleta, sia di quella del giocatore, rendendo la sfida più equa e realistica. Per questo motivo i colpi di testa manuali saranno obbligatori in modalità come FUT, Pro Club, le Stagioni di FIFA, quelle co-op e le amichevoli online. Per quanto riguarda la difesa sono state riviste le animazioni dei blocchi. EA Sports ha deciso di dare ai difensori molti più movimenti per deviare un tiro avversario, come colpi di tacco o una maggiore varietà negli allunghi. Sono stati rivisti anche i contatti spalla-spalla, in modo da rendere più equo questo frangente della partita e consentire agli attaccanti di proteggere meglio il pallone.

Pro play Il sistema di animazioni, quindi, è più vasto e fluido che in passato, con in più la possibilità di "super-cancellare" un gran numero di mosse. Premendo contemporaneamente i due grilletti, infatti, il calciatore interromperà immediatamente quello che sta facendo per farsi trovare pronto alla mossa successiva e evitare l'intervento della difesa. È una mossa "ereditata" dai picchiaduro, che consentirà di interrompere un gran numeri di mosse di abilità, tiri e passaggi. Una comando da pro-player, che consente di avere un maggiore controllo della squadra e di quello che può fare in campo. Per esempio ci sono nuove mosse di abilità, la possibilità di eseguire immediatamente un tackle duro, nuovi stop a seguire, nuovi tiri di precisione o la possibilità di chiamare un giocatore in area. Coloro che vogliono approfondire il sistema di gioco possono trovare in FIFA 21 tante nuove opzioni e possibilità, mentre quelli che si accontentano di giocare a calcio e vogliono solo divertirsi, possono anche fare a meno di conoscere tutte queste opzioni o addirittura virare sulla modalità a due bottoni e sfruttare solo la rinnovata personalità dei calciatori e i nuovi movimenti di squadra. Tutte queste novità possono essere controllare, disattivate e aggiustate attraverso i menù di gioco, una cosa che rende FIFA 21 uno dei giochi più personalizzabili sul mercato. Altri cambiamenti sono stati pensati per migliorare la qualità della vita e sono basati sui feedback della comunità: pensiamo al fatto che il pallone attraverserà gli avambracci dei difensori dopo una deviazione, una soluzione poco elegante, ma evita che questo "fallo di mano" impedisca di segnare. Inoltre c'è la possibilità di attivare un pressing temporaneo pensato per recuperare il pallone e poi disattivarsi e la possibilità di attivare la trappola del fuorigioco. Anche portieri sono stati rivisti: decideranno meglio quando usare i pugni o quando andare in presa, avranno migliori riflessi nelle parate di istinto e una maggiore abilità nel decidere quando e come uscire dai pali. Inoltre gli estremi difensori si posizioneranno meglio in porta.

La prima impressione che abbiamo avuto di FIFA 21 su PlayStation 4 è piuttosto buona. EA Sports ha confezionato un buon numero di novità pensate per migliorare il gameplay, sistemando i principali problemi emersi lo scorso anno e introducendo diverse opzioni per avere un maggiore controllo sulla squadra e sui calciatori. Non aspettiamoci uno stravolgimento dei gioco, ma una solida evoluzione che prova a far avanzare sotto molti punti di vista la serie. In attesa di vedere cosa EA Sports ha in serbo per PS5 e Xbox Series X.