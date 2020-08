The Alto Collection annunciato con data di uscita su PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch

The Alto Collection è stato annunciato ufficialmente per PC, PS4, Xbox One e Switch: la data di uscita della raccolta, che include Alto's Adventure e Alto's Odyssey, è fissata al 13 agosto su tutte le piattaforme a parte quella Nintendo.

"Fin al lancio di Alto's Adventure nel 2015, i fan ci hanno chiesto di poter giocare questo titolo su ogni piattaforma immaginabile", ha dichiarato il publisher Snowman. "Sono entusiasta di poter annunciare che i due episodi della serie Alto saranno accessibili ovunque."

"È incredibile vedere quanta strada abbia fatto la serie dai suoi esordi", ha dichiarato il lead artist Harry Nesbitt. "Sebbene Alto's Adventure sia nato sul piccolo schermo, abbiamo sempre creduto che lo stile minimalista e immersivo di entrambi gli episodi si adattassse meravigliosamente al PC e alle console".

"Siamo dunque felici di poter finalmente avere l'opportunità di condividere i nostri giochi con un pubblico ancora più ampio", ha concluso lo sviluppatore.

The Alto Collection sarà disponibile in formato digitale su Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Games Store e Nintendo eShop al prezzo di 8,99 euro.