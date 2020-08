Xbox Game Pass Ultimate con xCloud, ecco gli accessori per il mobile gaming

Xbox Game Pass Ultimate includerà dal 15 settembre il servizio xCloud, consentendo il mobile gaming di oltre cento giochi in catalogo. Ebbene, Microsoft ha presentato un elenco di accessori pensati per ottimizzare l'esperienza.

Parliamo di prodotti Designed for Xbox, dunque con una certificazione ufficiale, che vanno appunto a sposarsi con la nuova impostazione di Xbox Game Pass Ultimate con xCloud anche su mobile.

La lista include Razer Kishi, vincitore del Best of CES e del premio People's Choice 2020, un controller dal design ergonomico che integra un pulsante Xbox, stick analogici cliccabili e una connessione USB-C a bassa latenza. La versione Designer for Xbox del Razer Kishi include un abbonamento gratuito da Xbox Game Pass Ultimate da 14 giorni e viene venduta a un prezzo di 99,99 dollari.

Abbiamo poi PowerA con il MOGA XP5-X Plus, un controller Bluetooth per il cloud gaming disegnato appositamente per Xbox Game Pass Ultimate. Le caratteristiche del dispositivo riprendono quelle del controller Microsoft e includono il Bluetooth, una clip per fissate lo smartphone e pulsanti avanzati rimappabili. Disponibile dal 15 settembre al prezzo di 69,99 dollari.

Sempre da PowerA arriva il MOGA XP7-X Plus, anche questo un controller Bluetooth per mobile e cloud gaming. Compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android ma anche con i PC, il device offre agli utenti due diversi modi di giocare, fissando lo smartphone o meno. La batteria integrata da 2000 mAh consente peraltro di caricare il telefono mentre si gioca. Disponibile questo autunno al prezzo di 99,99 dollari.

8BitDo, specializzato nei prodotti di retrogaming, propone il controller SN30 Pro per i dispositivi Android. Si tratta di un apparecchio Bluetooth compatibile con tutti gli smartphone e i tablet Android, che utilizza il software di precisione di 8BitDo per consentire il button mapping, regolare gli stick e la sensibilità dei trigger. Include inoltre una clip regolabile. Disponibile dal 21 settembre con preorder su Microsoft Store da oggi e un prezzo di 49,99 dollari.

Abbiamo infine SteelSeries, che ha realizzato una soluzione audio di qualità per il cloud gaming su mobile con l'headset Arctis 1 Wireless: un paio di cuffie 4-in-1 senza fili ad alta compatibilità, che consentono di passare senza interruzioni dal cloud al mobile gaming utilizzando la connessione USB-C del vostro smartphone Android. Il dispositivo include anche un microfono ClearCast ad alte prestazioni, lo stesso delle SteelSeries Arctis 9X. Disponibile da oggi su Microsoft Store al prezzo di 99,99 dollari.