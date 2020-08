Xbox Game Pass Ultimate con xCloud anche su mobile: ecco la data di lancio

Xbox Game Pass Ultimate sarà disponibile dal 15 settembre anche su mobile grazie al servizio xCloud, con un calogo composto da oltre 100 giochi a cui potremo accedere da smartphone e tablet.

Aggiunto a Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi, Project xCloud "vi darà l'opportunità di utilizzare i giochi che volete, insieme alle persone che volete, dove volete", recita il comunicato ufficiale diffuso da Microsoft.

"Il cloud gaming come parte di Xbox Game Pass è il nostro prossimo passo per concretizzare la visione di mettervi al centro dell'esperienza, offrirvi un valore maggiore per quanto riguarda giochi e abbonamento, e rimuovere qualsiasi barriera."

"A partire dal 15 settembre, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere a oltre 100 giochi sul cloud con i loro dispositivi Android. Il cloud gaming verrà lanciato in beta per i membri di Xbox Game Pass Ultimate in ventidue paesi per assicurare la stabilità del servizio mentre ci prepariamo ad accogliere milioni di giocatori."

"Una volta che il cloud gaming verrà lanciato come parte di Xbox Game Pass Ultimate, gli utenti potranno giocare con titoli come Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 e altri ancora."

Per utilizzare i giochi dell'Xbox Game Pass Ultimate sul proprio device Android basta sottoscrivere un abbonamento e scaricare l'app Xbox Game Pass da Google Play Store, Samsung Galaxy Store o ONE Store.

Microsoft ha inoltre stretto degli accordi con vari partner, da Razer a PowerA, da 8BitDo a NACON, per la creazione di accessori pensati appositamente per il cloud gaming. Sarà tuttavia possibile giocare usando un controller Xbox One Bluetooth o un DualShock 4.