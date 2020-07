Project xCloud a settembre nell'Xbox Game Pass Ultimate senza costi agguntivi

Attraverso un lungo post su Xbox Wire, Phil Spencer, il capo di Xbox, ha annunciato che Project xCloud uscirà dalla fase di beta a settembre, nei paesi selezionati. Inoltre il servizio sarà contenuto all'interno dell'Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi. In questo modo Microsoft darà modo di giocare a tutti i giochi contenuti all'interno del suo abbonamento ovunque, dal day one e senza restrizioni.

"Oggi annunciamo che a partire da settembre, nei paesi supportati, daremo Xbox Game Pass e Project xCloud senza costi aggiuntivi a tutti i membri Xbox Game Pass Ultimate," ha detto Spencer nel suo messaggio. "Grazie al cloud gaming nel Game Pass Ultimate, potrete giocare oltre 100 giochi Xbox Game Pass sui vostri telefoni e tablet. E questo consentirà di giocare con circa 100 milioni di utenti che Xbox Live connette al mondo."

"Unire il cloud gaming a Xbox Game Pass Ultimate vuol dire che i giochi non sono più legati al vostro soggiorno e, similmente a quanto succede con i film e la musica, potrete continuare le vostre partite nello stesso punto nelle quali le avete lasciate e su qualunque dispositivo."

"Unite tutto questo a Xbox Series X, l'unica console di prossima generazione in grado di farvi giocare ai prossimi blockbuster alla massima qualità possibile, di farveli giocate al day one con un abbonamento mensile, di farvi giocare quattro generazioni di console ad una qualità superiore che in passato e di farvi godere i vostri giochi sulle TV, sui PC e sui dispositivi mobile. E con Xbox All Access potrete fare il salto generazionale con un piccolo pagamento mensile e senza costi nascosti."

Il messaggio rimanda poi a settimana prossima, quando Microsoft terrà l'evento di lancio di Xbox Series X. Un evento nel quale sarà mostrato Halo Infinite e gli altri giochi Xbox Series X.

Nel frattempo Spencer ha anche detto che i giochi next-gen sono più belli e si giocano meglio su Xbox Series X.

Cosa ve ne pare di questa proposta di Microsoft?