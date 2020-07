Fortnite, conquista il tuo tridente a Cala Corallina: guida alla sfida di Aquaman

Conquista il tuo tridente nella Cala Corallina è la quinta sfida di Aquaman, appena resa disponibile dagli sviluppatori di Epic Games su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Questa rapida guida vi permetterà di capire immediatamente cosa fare per completarla in fretta.

Difatti, che cos'è il tridente? Dov'è la Cala Corallina? E soprattutto come si fa ad ottenerlo? Risponderemo brevemente a tutte queste domande. Ma cominciamo proprio dal vostro obiettivo: voi avete bisogno del tridente per sbloccare la skin di Aquaman, questa infatti è la sua quinta ed ultima missione. Il tridente non ve lo porterete dietro: è solo un oggetto con il quale interagire (tasto Quadrato da DualShock 4).

La Cala Corallina è una zona nascosta a nord della mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, proseguendo in mare lasciandosi alle spalle le Spiagge Sudate. Peraltro il nome del luogo trae leggermente in inganno, dato che il tridente non è esattamente sulla Cala Corallina, ma su una piccola roccia in mare; probabilmente Aquaman l'ha dimenticata lì...

Raggiungete questa posizione facendo molta attenzione agli innumerevoli nemici che saranno presenti, interagite con il tridente e avrete completato la sfida. A questo punto - se avrete completato anche le altre quattro missioni precedenti del personaggio - troverete ad attendervi nell'armadietto di gioco la skin di Aquaman. Il video qui di seguito riportato illustra la procedura passo passo.