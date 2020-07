Fortnite, come sbloccare la skin di Aquaman

Il grande giorno è finalmente arrivato: o meglio, il "grande giorno" per chi attende sin dal lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 la possibilità di sbloccare la skin di Aquaman. Sì, avete capito bene: è arrivato il momento di aggiungere il costume in questione al vostro armadietto di gioco.

La skin di Aquaman è disponibile su Fortnite Capitolo 2: per ottenerla non dovrete fare altro che rispettare la richiesta messa in chiaro dagli sviluppatori da ben cinque settimane. Dovrete, insomma, completare tutte e cinque le sfide settimanali specifiche dell'eroe DC in questione; probabilmente le prime quattro le avrete già portate a termine di volta in volta quando diventavano disponibili. La quinta va invece completata a partire da ora, e soprattutto da oggi 16 luglio 2020.

A suo tempo vi abbiamo proposto già delle guide specifiche, dedicate proprio alle sfide di Aquaman su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: per esempio cavalca le onde dietro uno squalo bottino a Sabbie Sudate; comunque potrete visualizzare quelle già portate a termine e quelle ancora da completare dalla schermata del Pass Battaglia nel menù principale, proprio accanto alla Skin di Aquaman in posa (sulla sinistra).

Non stupitevi se otterrete solo la skin: per lo stile alternativo bisognerà attendere nuove missioni e avere un po' di pazienza. Date anche un'occhiata a questo evento in arrivo su Twitch, che permetterà di ottenere tanti oggetti gratis su Fortnite.

Tutte le sfide di Aquaman disponibili su Fortnite:

Usa un mulinello alla Fortiglia

Cavalca le onde dietro uno squalo bottino a Sabbie Sudate

Prendi tipi di pesce diversi in una partita singola

Completa una prova a tempo di nuoto a Moli Molesti

Conquista il tuo tridente nella Cala Corallina