Xbox Series X: l'evento di luglio su giochi sorprenderà tutti, dice un insider

Xbox Series X sarà protagonista il 23 luglio di un evento dedicato ai giochi first party in arrivo sulla console, e secondo un noto insider si tratterà di uno showcase straordinario, che sorprenderà tutti.

"Se c'è mai stato un momento in cui essere entusiasti per un evento di Xbox, è questo", ha scritto Klobrille su Twitter. "Non limiterò le mie aspettative, non questa volta". Insomma, sembra proprio che l'evento di luglio segnerà una delle settimane migliori della storia di Xbox.

A fronte di aspettative così alte, la posta in gioco diventa davvero rilevante: se Microsoft riuscirà a convincere tutti con il proprio showcase, segnerà un importante punto a proprio favore nel percorso che porterà le piattaforme next-gen nei negozi, questo autunno.

Diversamente, è chiaro, ci troveremo di fronte a una grave debacle, che potrebbe compromettere quanto di buono è stato fatto finora sul fronte del marketing per Xbox Series X e lasciare spazio alle incursioni di PS5.

Nel frattempo cresce l'attesa per ciò che avverrà oggi stesso, ovverosia il fatto che Gears 5 verrà mostrato da The Coalition su Xbox Series X.

If there ever was a time to be excited for an Xbox showcase, that time is now. I'll not temper expectations. Not this time.