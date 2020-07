Xbox Series X, l'evento di luglio segnerà una delle settimane migliori della storia di Xbox

L'evento di luglio in cui saranno presentati i giochi first party di Xbox Series X segnerà una delle settimane migliori da quando esiste il brand Xbox. A dirlo è stato l'insider Klobrille, considerato più che affidabile per ciò che concerne il mondo Xbox.

La roboante affermazione è arrivata a commento del leak della data dell'evento, che pare sia stata fissata al 23 luglio 2020. In entrambi i casi bisogna rimanere calmi e non farsi prendere dall'hype smodato, perché per ora si tratta solo di voci. Va anche detto che Klobrille non è il primo insider che definisce l'appuntamento di Xbox Series X come storico, quindi è anche normale che a questo punto i fan siano eccitati e vogliano assolutamente saperne di più.

Da notare anche che la sua affermazione è stata ripresa da un altro noto insider, Mr..Keema, che su Twitter l'ha commentata in modo altrettanto enfatico: "Aspettatevi una delle settimane più incredibili della storia di Xbox."

Chissà se tanto hype farà bene o male all'evento. Come sottolineato altrove, Microsoft stavolta non può permettersi di sbagliare un colpo se vuole recuperare il terreno perduto su Sony in questa generazione. Tra i titoli confermati come presenti, per ora si è parlato solo di Halo Infinite, anche se pare che la casa di Redmond voglia schierare in campo tutti i suoi studi maggiori.