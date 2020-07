Dead Cells, più di tre milioni di copie vendute, rilasciato un nuovo aggiornamento maggiore

Motion Twin ha annunciato che il roguevania Dead Cells ha venduto più di tre milioni di copie dal suo lancio in Accesso Anticipato su PC. Per festeggiare è stato rilasciato un nuovo aggiornamento maggiore, il diciannovesimo, chiamato "Update of Plenty", che apporta numerose modifiche al gioco. Attualmente è disponibile solo su PC, ma presto arriverà anche sulle altre piattaforme.

Come accennato, l'Update of Plenty apporta molto piccole modifiche a Dead Cells, a partire dai valori di oggetti e armi, potenziate o depotenziate a seconda delle occorrenze, passando per una revisione della difficoltà. Se vi interessa saperne di più, leggete la nota di rilascio con tutti i dettagli.

Dead Cells è arrivato sul mercato nel maggio del 2017, ottenendo immediatamente un grande successo. Attualmente è disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, sistemi iOS e sistemi Android. La versione Android è la più recente e risale a giugno 2020.