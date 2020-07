Twitch, lo streamer Reckful morto suicida, era attivo in World of Warcraft

Reckful Bernstein, streamer veterano e volto noto della scena di World of Warcraft, è morto suicida. A darne notizia l'ex-fidanzata BlueGoesMew su Twitter, in risposta ai fan preoccupati per alcuni tweet pubblicati dall'uomo prima di compiere l'estremo gesto.

La notizia è stata confermata anche dal suo compagno di stanza, che ha raggiungo lo streamer NymN: "No, l'account Twitter di Blue non è stato manomesso e il compagno di stanza di Byron l'ha confermato. Si fotta questo maledetto anno."

Come già accennato, Reckful aveva pubblicato alcuni tweet davvero preoccupanti nella giornata di oggi: "Mi sento male pensando a quelli che hanno a che fare con la mia follia. Cercate di capire che in queste circostanze le persone malate di mente non hanno il controllo delle loro azioni."

Reckful era famoso per i suoi risultati in World of Warcraft, dove si era classificato primo per sei stagioni di fila e aveva raggiunto per primo 3000 di rating. Aveva anche vinto il torneo MLG di WoW nel 2010. Nel 2013 era passato a giocare a Hearthstone e si era classificato secondo al Blizzcon Invitational del 2013. Su Twitch aveva quasi un milione di seguaci.

La notizia del suo suicidio ha sconvolto l'intera comunità, con molti altri streamer e giocatori che hanno voluto tributare a Reckful dei pensieri, esprimendo la loro tristezza per quanto accaduto.

Può capitare di sentirsi molto soli, depressi e senza vie d'uscita. Ma esiste sempre una strada migliore del suicidio, per la quale vale la pena combattere. Se hai bisogno di aiuto, rivolgiti a Telefono Amico Italia.



Heartbroken. Still in shock, I've dreaded that this day could possibly come. RIP Byron, I love you

Only a few legends ever existed on Twitch

Reckful was one of them

Inspiration for so many, and for myself

Rest In Peace @Byron ❤️

Thanks for the tea last year.. it meant more to me than you know. I felt like you finally accepted me as your friend

I find myself frozen rn..