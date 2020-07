Gears 5 su Xbox Series X verrà mostrato domani da The Coalition

Gears 5 su Xbox Series X sarà protagonista di una dimostrazione speciale sulle potenzialità dell'Unreal Engine da parte di The Coalition, prevista per domani, 16 luglio 2020 in base al programma dell'Inside Unreal.

Proseguono dunque i panel e le presentazioni per Inside Unreal, una serie di eventi destinati principalmente agli sviluppatori con varie dimostrazioni sull'utilizzo del celebre motore grafico sviluppato da Epic Games.

Nel caso di domani, protagonista è Gears 5, con il gioco trasportato sull'hardware di Xbox Series X e dunque evoluto sotto vari aspetti. In questo caso, viene dimostrata la scalabilità dell'Unreal Engine e la capacità di sfruttare gli hardware next gen con nuove tecnologie.

In base alla descrizione dell'evento, The Coalition dimostrerà i sistemi di animazione facciale, Dynamic Character Rigs, illuminazione, sistema di copertura e setup Streaming dei livelli, oltre a vari approfondimenti che emergeranno nel corso della sessione di domande e risposte che seguirà alla dimostrazione.

L'appuntamento è per domani, 16 luglio 2020, alle ore 20:00 italiane sul canale Twitch di Unreal Engine. Interverranno vari membri di The Coalition come gli studio technical director Mike Rayner, Colin Penty e David Coleman oltre al level designer Nick Christiani e al community manager Victor Brodin.

La presentazione è ovviamente interessante anche perché può fornire un'idea precisa di come Gears 5 funzionerà su Xbox Series X, visto che il supporto per il gioco è assicurato dalla console next gen di Microsoft. All'interno dell'evento ci sarà spazio anche per Gears Tactics su PC, con approfondimenti su diverse tecniche utilizzate dallo strategico in tempo reale.

Per quanto riguarda Gears 5, di recente abbiamo visto il teaser trailer che introduce l'Operazione 4: Brothers in Arms, che vede il ritorno di Dom.