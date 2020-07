eSport Club: tornei di FIFA, Smash Bros e Pokémon con oltre 3mila euro in montepremi

eSport Club sta per aprire le iscrizioni per una serie di tornei di FIFA 20, Super Smash Bros Ultimate e Pokémon Spada/Scudo con oltre 3mila euro in montepremi tra giochi e periferiche per il gaming.

I tornei sono riservati ai tesserati eSport Club. Per capire come iscriversi e per conoscere la programmazione di agosto, basta andare al seguente indirizzo. eSport club è un'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale affiliata ad AICS.

Per esempio il 3 agosto 2020 a partire dalle 18 si terrà un torneo di FIFA 20 con la possibilità di vincere un assegno da 500 euro di Fibre City. Il secondo classificato riceverà una sedia Sparco Grip nera, mentre il terzo delle cuffie gaming Riotoro.



Lo stesso giorno, alla stessa ora, si terrà anche un torne di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Al primo classificato sarà assegnata una Switch Lite, mentre il secondo posto potrà contare su due giochi per Nintendo Switch e il terzo su di un gioco per la console ibrida di Nintendo.

Il terzo torneo del 3 agosto alle 18 è l'1vs1 di Super Smash Bros. Ultimate. In questo caso i premi sono un monitor AOC 24G2U5BK per il primo in classifica, un gioco Nintendo Switch e un paio di occhiali da sole Oakley Frogskins e il terzo classificato avrà come premio un Amiibo.

Lunedì 17 agosto alle ore 18 si terrà un secondo torneo di Super Smash Bros. Ultimate. I premi saranno una Switch Lite per il primo in classifica, mentre il secondo posto potrà contare su due giochi per Nintendo Switch e il terzo su di un gioco per la console ibrida di Nintendo.

Il torneo di Pokémon Spada e Pokémon Scudo di giovedì 20 agosto 2020 alle 18 potrà contare sull'assegno da 500 euro fornito da Fibra City per il vincitore, sul monitor AOC 24G2U5BK per il secondo in classifica e su un gioco per Nintendo Switch per il terzo.

Una bella e ricca iniziativa da parte di eSport Club. Parteciperete?