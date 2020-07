Windows 10, Apple sta lavorando ad una nuova app che arriverà su Windows Store

Una nuova app di Apple sarebbe in arrivo su PC Windows 10, tramite Microsoft Store. L'indiscrezione è recentissima e lascia i possessori di ogni PC (e di dispositivi Apple, ovviamente) con una serie di supposizioni non di poco conto: cerchiamo di capirne di più.

Partiamo proprio dal rumor, riportato da ALumia_Italia: "una nuova app di Apple arriverà presto su Microsoft Store?" Le informazioni chiaramente sono ai minimi termini, e tuttavia le considerazioni di 9to5mac.com sembrano particolarmente sensate: tanto per cominciare, potrebbe trattarsi di un'app dedicata ai servizi streaming di Apple, cioè Apple Music e Apple TV+. Del resto risale allo scorso anno l'assunzione di alcuni ingegneri proprio per lavorare "alla prossima generazione di app multimediali per Windows".

Potrebbe trattarsi, però, anche di un'applicazione dedicata alla gestione dei propri file musicali e multimediali, in linea con quanto offerto da iTunes dal 2018, quando approdò su Microsoft Store. La fine dell'era iTunes ha portato a suo tempo due nuove applicazioni su Mac, cioè TV e Podcast. Potrebbe allora trattarsi proprio dell'app Apple TV, già disponibile su Smart TV: perché non introdurla anche su PC Windows 10 tramite Microsoft Store?

Sia come sia, il dettaglio importante è che una nuova app di Apple pare sia in arrivo su Windows 10; valuteremo a suo tempo l'effettiva identità e utilità dell'applicazione in questione. Voi di cosa credete che possa trattarsi? Nuovi rumor stanno arrivando anche sull'iPhone 12, che potrebbe avere una batteria inferiore a quella dell'iPhone 11.