Ghost of Tsushima conquista il perfect score nei voti di Famitsu

Ghost of Tsushima è evidentemente piaciuto molto alla redazione di Famitsu, che nei voti del nuovo numero della rivista ha assegnato il perfect score al nuovo action game open world da parte di Sucker Punch per PS4, che ottiene dunque il punteggio di 40/40.

Il gioco ha ottenuto dunque il 40/40 delle grandi occasioni, un voto che abbiamo visto assegnare diverse volte sulle pagine di Famitsu ma sempre in corrispondenza di giochi-evento. Mentre in occidente Ghost of Tsushima è stato promosso con ottimi voti ma ha incontrato anche tante critiche, la celebre pubblicazione nipponica sembra proprio aver apprezzato l'omaggio al Giappone proveniente dagli sviluppatori americani di Sucker Punch.

Per il resto, si segnala un buon 34/40 per Ninjala, mentre gli altri titoli risultano piuttosto sconosciuti al pubblico occidentale e sono praticamente tutti per Nintendo Switch: