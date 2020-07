Gears 5: Dom torna nell'Operazione 4: Brothers in Arms, rivela un teaser trailer

Gears 5 vedrà il ritorno di Dom nell'Operazione 4, intitolata Brothers in Arms: lo rivela il nuovo teaser trailer pubblicato da Microsoft.

In arrivo a quattro mesi di distanza dall'Operazione 3: Gridiron, il nuovo aggiornamento sarà disponibile a partire dal 14 luglio e segnerà appunto il ritorno di Dominic Santiago, una vecchia conoscenza dei fan di Gears of War.

Esattamente come accaduto con i fratelli Carmine in precedenza, Dom sarà giocabile unicamente nelle modalità multiplayer, tuttavia potrebbe anche esserci qualche sorpresa visto che i contenuti dell'Operazione 4 non sono ancora noti.

Accolto da voti molto positivi, Gears 5 è stato l'ultimo episodio della serie disegnato per Xbox One prima dell'ormai imminente passaggio alla next-gen.

Ci sarà magari un riferimento a Gears 6 durante la presentazione di luglio sui giochi di Xbox Series X? Staremo a vedere.