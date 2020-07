Deadly Premonition 2: disastro o capolavoro? I voti della critica sono davvero contrastanti

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise ha diviso enormemente la critica, come ben visibile dai voti ricevuti dal gioco che vanno dal 9 al 2. C'è chi parla di una buona o addirittura ottima avventura dalla storia appassionante e chi di una pessima avventura dalla storia mediocre. C'è chi ha chiuso un occhio sul lato tecnico, ricordando che anche il primo capitolo era tutt'altro che eccezionale, e chi invece lo ha fatto pesare moltissimo. C'è chi lo trova strutturalmente poco riuscito e complessivamente noioso e chi vorrebbe già Deadly Premonition 3.

Ci troviamo di fronte al classico caso in cui conviene spogliarsi di ogni pregiudizio e leggere attentamente più recensioni per capire se il gioco faccia o meno per noi.

Prima di leggere l'elenco dei voti della critica ricevuti da Deadly Premonition 2, andate a leggere la nostra recensione, scritta da Alessandra Borgonovo.