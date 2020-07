World of Warcraft: Shadowlands Collector's Edition, tutti i dettagli

Durante il live stream dedicato a World of Warcraft: Shadowlands , Blizzard, per voce del produttore esecutivo John Hight, ha svelato la Collector's Edition del gioco fornendo tutti i dettagli sui suoi contenuti.

Le prenotazioni della World of Warcraft: Shadowlands Collector's Edition saranno aperte nei prossimi giorni. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale. World of Warcraft: Shadowlands è la nuova espansione del più famoso MMORPG di sempre, la cui uscita è prevista per l'autunno, in data ancora da destinarsi.