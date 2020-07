World of Warcraft: Shadowlands: Blizzard farà di tutto per lanciare l'espansione in autunno

Blizzard ha dichiarato in un live stream che farà tutto ciò che è in suo potere per lanciare l'espansione World of Warcraft: Shadowlands in autunno. Tanta determinazione nasce dai problemi causati dalla pandemia di COVID-19, che stanno costringendo molti studi a rinviare i loro giochi.

L'ultimo in ordine di tempo a essere stato rimandato è Mafia: Definitive Edition, ma immaginiamo che siano molti i giochi non annunciati ad aver subito degli slittamenti, pur non comunicati a stampa e giocatori (ad esempio il ritardo nell'annuncio del nuovo Call of Duty è davvero sospetto).

Comunque sia Blizzard è determinata a non andare oltre l'autunno per il lancio di World of Warcraft: Shadowlands, come ha fatto capire il produttore esecutivo John Hight."

Comunque sia, la prossima settimana sarà pubblicata la beta di Shadowlands. I giocatori potranno accederci tramite invito. Per ottenerne uno bisogna aderire al programma delle beta nelle impostazioni dell'account.

La beta porterà il limite dei livelli a 60 e permetterà di provare alcuni dei contenuti di fine gioco. Shadowlands rivedrà diversi aspetti di World of Warcraft, staremo a vedere se in positivo o in negativo.