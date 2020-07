Mafia: Definitive Edition rinviato da 2K Games, ecco la nuova data di uscita

Mafia: Definitive Edition è stato rinviato da 2K Games, che ha annunciato oggi la nuova data di uscita del gioco: sarà disponibile a partire dal 25 settembre.

La necessità di spostare il lancio di Mafia: Definitive Edition rispetto alla data di uscita precedente, fissata al 28 agosto, è nata per via delle difficoltà create dall'attuale emergenza sanitaria.

"Fin dall'inizio, questo è stato per noi un progetto guidato dalla passione, nel quale i nostri sviluppatori hanno contribuito a creare un'esperienza aggiornata degna di quel classico senza tempo che tutti conosciamo", si legge nel comunicato di 2K Games.

"Apprezziamo la vostra pazienza, stiamo lavorando per rendere Mafia: Definitive Edition il meglio che possa essere per tutti i nostri fan in tutto il mondo. Detto questo, sappiamo che siete ansioni di vedere qualcosa di nuovo."

"Ecco dunque che un video di gameplay di Mafia: Definitive Edition verrà rilasciato il 22 Luglio. Seguite @MafiaGame su Twitter per vedere un teaser di 15 secondi (lo trovate qui sotto, NdR) e visitate MafiaGame.com per maggiori informazioni su Mafia: Trilogy."