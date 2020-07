PS Now luglio 2020, tre nuovi giochi PS4 aggiunti al servizio Sony

I nuovi titoli disponibili a luglio 2020 su PlayStation Now sono:

PS Now vede l'arrivo a luglio 2020 di tre nuovi giochi PS4 , che si aggiungono al catalogo del servizio e potranno essere fruiti in streaming oppure scaricati in locale e installati sulla console Sony.

Watch Dogs 2 è il secondo episodio della serie action targata Ubisoft, ambientato in questo caso a San Francisco.

Protagonista del gioco è un giovane hacker che entra a far parte del DEDSEC per liberare la città dal controllo illegittimo di una multinazionale che gestisce i sistemi di sicurezza per conto delle amministrazioni locali.



Street Fighter V non ha assolutamente bisogno di presentazioni: il picchiaduro a incontri di casa Capcom ha conquistato finora milioni di appassionati anche grazie al corposo supporto post-lancio.

L'edizione che arriva su PlayStation Now è quella di base, con un numero di personaggi ridotto ma al contempo forte di una serie di aggiornamenti che l'hanno arricchita di contenuti e modalità rispetto al lancio.



Hello Neighbor, infine, è uno sfizioso horror game a base stealth in cui il nostro obiettivo è quello di infiltrarci nella casa di un vicino sospetto. Quali segreti nasconde?

Per scoprirlo dovremo muoverci furtivamente, non fare rumore, arrampicarci sulle finestre e, soprattutto, prepararci a una rocambolesca fuga in caso di guai.