Mafia: Definitive Edition ha una data di uscita e prime splendide immagini, è un remake

Mafia: Definitive Edition è spuntato a sorpresa sul Microsoft Store, dal quale possiamo trarre le prime immagini e anche la data di uscita almeno per quanto riguarda il primo capitolo della trilogia, che evidentemente è un remake, non un semplice remaster.

Le immagini sono assolutamente impressionanti e dimostrano che il lavoro svolto da Hangar 13 va ben oltre una semplice operazione di rimasterizzazione, con quella che sembra una ricostruzione totale della grafica originale con un engine tutto nuovo.

Il risultato è a tutti gli effetti un gioco nuovo, in pratica un remake, che seguirà l'originale in termini di contenuti e storia ma con un aspetto tutto diverso e decisamente al passo coi tempi, se non oltre. Da notare anche la data di uscita che - almeno in base a quanto riportato sul Microsoft Store - sembra più vicina di quanto si potesse pensare: l'uscita di Mafia: Definitive Edition è fissata per il 28 agosto 2020, in base a quanto emerso dalla scheda prodotto.

A dire il vero c'è ancora molto da chiarire su Mafia: Definitive Edition, a partire dalla sua modalità di lancio sul mercato: il teaser trailer pubblicato qualche ora fa si riferiva a Mafia Trilogy, facendo dunque pensare a un pacchetto unico contenente tutti e tre i capitoli della serie in qualche forma di riedizione, ma evidentemente questi verranno distribuiti anche separatamente.

Se così fosse, dunque, sarà possibile anche acquistare i tre capitoli a parte e in tale caso è da capire se anche Mafia 2 sia destinato a subire una rielaborazione profonda come quella visibile per Mafia: Definitive Edition. Attendiamo dunque di saperne di più, considerando che l'annuncio completo è fissato per il 19 maggio 2020.