Unreal Engine 5 giochi su PC, PS5 e Xbox Series X alla massima qualità, ma facilmente scalabili

Durante la presentazione dell'Unreal Engine 5, Tim Sweeney di Epic Games ha spiegato una delle caratteristiche chiave del nuovo engine: la possibilità di realizzare giochi per PC, Xbox Series X e PS5 alla massima qualità, che saranno comunque facilmente scalabili sulle piattaforme più lente come PS4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile, tramite la tecnologia Nanite mostrata oggi.

Si tratta di una necessità nata soprattutto negli ultimi anni, con il mercato che si è riempito di apparecchi di potenza differente. In questo modo le console di nuova generazione e i PC non dovranno essere sacrificati per favorire le piattaforme più lente, che del resto rappresentano la fetta maggioritaria del mercato e non possono essere ignorate.

L'Unreal Engine 5, pur essendo stato presentato con una tech demo di nuova generazione, permetterà quindi di lavorare agilmente su ognuna delle piattaforme supportate.

In altre notizie, Unreal Engine 5 su PS5: la grafica next gen mostrata da Epic Games con una nuova demo, Fornite anche su PS5 e Xbox Series X, la nuova politica di royalty di Epic Games e un nostro "ve l'avevamo detto".