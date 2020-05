PS5: hardware fenomenale, SSD che rappresenta un enorme passo avanti, secondo Epic Games

PS5 è stata commentata da Tim Sweeney di Epic Games a margine della presentazione di Unreal Engine 5, mostrato con la demo tecnica Lumen in the Land of Nanite proprio sulla console next gen Sony, che secondo gli sviluppatori della compagnia ha un hardware fenomenale, lodando in particolare modo il nuovo SSD.

Sweeney è parso decisamente entusiasta di PS5 nei suoi commenti: la nuova console ha un "hardware fenomenale", secondo quanto riferito dal CEO di Epic Games, in grado di raggiungere una potenza grafica "senza precedenti", con il sistema di archiviazione dei dati che fondamentalmente rende obsoleto tutto quanto è venuto fuori in precedenza, come dimostrato anche dalla demo tecnica di Unreal Engine 5.

Proprio quest'ultimo aspetto, ovvero il famoso SSD di PS5, ha colpito particolarmente Sweeney, che l'ha definito una soluzione "molto più avanzata" anche rispetto a quelle più potenti e recenti viste finora su PC.

"L'hardware che Sony sta per lanciare è assolutamente fenomenale", ha affermato Sweeney, "non solo ha una potenza senza precedenti in termini di grafica, ma anche una nuova architettura per l'immagazzinamento dei dati che rende obsoleta qualsiasi altra soluzione vista in precedenza ed è molto superiore anche agli hardware più avanzati in ambito PC", ha affermato il CEO di Epic Games.

Secondo Sweeney ci troviamo dunque vicini a una sostanziale evoluzione con l'arrivo della next gen, con PS5 che "consentirà di raggiungere contenuti che potevamo solo sognare in passato. Il mondo delle schermate di caricamento è finito e i giorni dell'improvvisa comparsa delle geometrie mentre ci si sposta per le ambientazioni sono conclusi".

Epic Games ha peraltro confermato Fortnite su PS5 e Xbox Series X al lancio della next gen.