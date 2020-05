Fortnite su PS5 e Xbox Series X al lancio della next gen, conferma Epic Games

Fortnite sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X direttamente al lancio delle console next gen, ha confermato in queste ore Epic Games, all'interno delle varie comunicazioni relative alla presentazione del nuovo motore grafico Unreal Engine 5.

Epic Games ha dunque confermato che il celeberrimo sparatutto multiplayer free-to-play battle royale sarà disponibile subito anche su PS5 e Xbox Series X al lancio delle nuove console da parte di Sony e Microsoft, con una evoluzione tecnica che avverrà soltanto successivamente attraverso il passaggio al nuovo engine.

Fortnite su PS5 e Xbox Series X sarà infatti ancora basato su Unreal Engine 4 in un primo momento, mentre l'evoluzione verrà applicata verso la metà del 2021 con una migrazione totale su Unreal Engine 5, il nuovo motore grafico che è stato mostrato proprio oggi con la prima demo tecnica.

Resta da capire se questa migrazione su nuova tecnologia corrisponderà a un passo avanti anche sul fronte del gioco stesso: oltre ai miglioramenti tecnici, l'occasione potrebbe essere colta anche per un passaggio a una nuova fase del gioco, magari con il lancio di Fortnite: Capitolo 3, per esempio, su questo non ci sono ancora informazioni.

Nel frattempo, Fortnite prosegue le sue attività anche con eventi speciali che rafforzano la sua notorietà globale, come abbiamo visto con Party Reale, in attesa del passaggio alla prossima generazione di console.