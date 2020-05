Fortnite Party Reale, il video completo dell'evento con Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5

La scorsa notte si è tenuto finalmente il concerto live di Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5 su Fortnite Party Reale: l'orario non è stato dei migliori, dato che pochi giocatori alle 03:00 hanno potuto goderselo, ma l'iniziativa si è comunque rivelata importante per l'evoluzione della nuova modalità del Battle Royale di Epic Games. Oggi possiamo farvelo rivivere, con un bel video.

Il video completo dell'evento di Party Reale con Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5 è infatti già disponibile su YouTube: ve lo riportiamo poco più avanti in calce a questo articolo, così che possiate rivederlo tutto quanto, dall'inizio alla fine. Se preferite evitare di rovinarvi la sorpresa, o comunque intendete "viverlo" in prima persona, potrete farlo questa sera, quando si terrà una replica verso l'ora di cena.

Ricordate che semplicemente partecipando all'evento di Fortnite Party Reale potrete sbloccare gratuitamente un dorso decorativo, le ali al neon, non ottenibili in altri modi. Un'iniziativa come un'altra per portare momentaneamente i giocatori da Battaglia Reale a Party Reale; ma ricordate che in quest'ultima modalità non è concesso l'uso delle armi.