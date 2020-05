Windows 10, Aggiornamento di Maggio 2020: data di lancio svelata per errore da Microsoft?

Il tanto atteso Aggiornamento di Maggio 2020 per Windows 10 arriverà nel corso del mese: e come potrebbe essere altrimenti, dato che si chiama May 2020 Update? Tuttavia, è pur vero che ad oggi non è stata fornita una data di lancio precisa. Ma ecco un leak che torna particolarmente utile per gli utenti da PC Windows.

Microsoft avrebbe svelato per errore la data di lancio dell'Aggiornamento di Maggio 2020 su Windows 10. La notizia arriva da Windows Latest, e la società avrebbe commesso l'errore nel corso della sua Driver Shiproom Schedule. I giorni da tenere d'occhio sono il 26, il 27 e il 28 maggio 2020: l'update dovrebbe essere rilasciato in uno di questi tre giorni.

L'indiscrezione troverebbe conferma, tra l'altro, nelle recenti parole di Jo Foley di ZDNet, che aveva previsto uno slittamento dell'Aggiornamento di Maggio 2020 al 28 di questo mese. Comunque, sia come sia, ci sarà da aspettare ancora un po': e i giocatori in particolare stiano attenti, perché Microsoft ha già confermato che l'update porterà con sé dei problemi proprio legati ai videogiochi.