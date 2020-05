Windows 10, l'Aggiornamento di Maggio 2020 arriverà con dei problemi per i videogiocatori: i dettagli

Microsoft ha confermato che il lancio del nuovo Aggiornamento di Maggio 2020 per Windows 10 è previsto nei prossimi giorni: sarà l'update più importante di questo periodo, che andrà a correggere diversi problemi individuati nelle scorse settimane. E tuttavia non arriverà privo di alcuni problemi a loro volta già noti dalla società.

La conferma arriva da Windows Latest, che di recente ha avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con Microsoft. La build definitiva dell'Aggiornamento di Maggio 2020 è pronta, ma arriverà con problematiche note, specialmente per quanto riguarda i videogiocatori. In particolare, dopo l'aggiornamento la Windows Mixed Reality, piattaforma per applicazioni basata sulla realtà virtuale e la realtà aumentata con più di 2500 giochi all'arrivo, "potrebbe non funzionare correttamente per numerosi utenti". Su questa piattaforma, tra altri titoli di rilievo, figura anche Minecraft, tanto per rendere l'idea.

Ad ogni modo, Microsoft ha confermato che lavorerà subito per correggere questi problemi, così da rilasciare dei piccoli update correttivi subito dopo l'Aggiornamento di maggio 2020; da ricordare che questo corposo aggiornamento per i sistemi operativi Windows 10 introdurrà numerosissime correzioni, fix, nonché miglioramenti per i PC più vecchi e per Google Chrome. Torneremo ad approfondire la questione al momento del rilascio ufficiale.