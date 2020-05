Migliori Soundbar Maggio 2020

Partiamo con il ricordare la funzione di una soundbar , cioè quella di restituire un suono più corposo alla nostra tv o semplicemente quella di ascoltare la musica in maniera notevolmente superiore rispetto alle casse portatili, siano esse costose o meno. E'per questo motivo che sorge la nostra guida all' acquisto, per la quale ci siamo orientati su modelli che coprono varie fasce di prezzo che, a nostro avviso, accontentano tutte le tasche. Ovviamente si può optare per l'utilizzo di una soundbar anche per combinarle ad un sistema hi-fi, pertanto, il pubblico di riferimento si va ad ampliare notevolmente. Oltre alle marche più commerciali, non mancheranno appunto quelle più di nicchia, che solitamente sono produttrici di impianti ad alta fedeltà di alto livello.

FASCIA 1 – Fino a 100€

Samsung HW-N300ZF Partiamo con un modello economico, costruito comunque con il giusto criterio. Si tratta del Samsung HW-N300ZF, una soundbar di tutto rispetto per chi vuole entrare nel mondo dell'home audio senza spendere un capitale. Abbiamo davanti un modello le cui dimensioni sono 641x65x107 mm (abbastanza contenute per una soundbar) e dal peso di appena 2.0kg. Sul retro si trovano le classiche porte AUX IN, la presa ottica in entrata e una porta USB per collegare i nostri dispositivi agli speaker. Non manca inoltre la connettività bluetooth che consente di collegare comodamente la nostra tv, il cui suono sarà notevolmente migliorato, senza avere alcun cavo tra i piedi. La feature più interessante di Samsung è quella del Surround Sound Expansion, che garantisce una diffusione dell'area di ascolto sia lateralmente che verso l'alto, promettendo un sonoro di elevata qualità. A questo prezzo, difficilmente si possono trovare prodotti di qualità simile, anche se ne abbiamo un altro in serbo per voi, sulla stessa fascia di prezzo...

Prezzo - 79€



JBL BAR Studio Dotata di caratteristiche simili al prodotto sopracitato, la JBL Bar Studio si presenta come ottima alternativa. Per gli amanti del marchio (conosciuto soprattutto per l'elevata qualità dei suoi prodotti) è un aggeggio da non perdere, a maggior ragione se si ha intenzione di migliorare notevolmente la qualità audio del proprio salotto. Rispetto alla Samsung è ancora più compatta, siamo confidenti pertanto del fatto che entrerà anche in spazi abbastanza contenuti. Anche il peso è inferiore, parliamo infatti di soli 1.4Kg per tutto lo speaker. Parlando di connettività, oltre alle varie porte AUX USB e Optical, ne troviamo anche una HDMI, che consente il collegamento diretto alla tv, via cavo. Da non trascurare è sicuramente la compatibilità con i telecomandi delle tv più recenti, che (secondo quanto riferito da JBL) saranno adeguati anche al pilotaggio dello speaker.

Prezzo - 99€