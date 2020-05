Microsoft sfida gli hacker, 100.000 dollari a chi riuscirà a violare il suo sistema operativo basato su Linux

Arriva una nuova sfida, e Microsoft la rivolge agli hacker di tutto il mondo proprio in queste ore: la società ha promesso una ricompensa di 100.000 dollari americani per chi riuscirà a violare il suo nuovo sistema operativo basato su Linux. Si tratta di Azure Sphere, progettato per una serie di utilizzi all'interno dell'Internet of Things (l'Internet delle cose).

Chiaramente prima degli utilizzi pratici Microsoft deve testare il sistema operativo, rendendosi conto se è davvero sicuro: da qui il premio di 100.000 dollari, che sarà ottenibile dal 1 giugno 2020 al 31 agosto 2020 successivo. A Microsoft, e su questo Sylvie Liu è stata chiara, interessa che ricercato o hacker riescano a trovare una breccia direttamente all'interno del sistema operativo Azure Sphere, e non in altri luoghi ad esso collegati. C'è persino una pagina web dedicata dove potersi iscrivere all'iniziativa.

Il sistema operativo di Microsoft basato su Linux è stato annunciato lo scorso anno; alcune società si sono già dette interessate al suo utilizzo, come ad esempio Starbucks. Secondo l'analista Satya Nadella, nei prossimi dieci anni verrà utilizzato da miliardi di dispositivi legati all'Internet of Things: ma intanto dovremo tenere d'occhio la risposta degli hacker. Chissà se qualcuno di loro vincerà il premio.