Minecraft Dungeons e Xenoblade Chronicles Remastered sono i giochi più attesi di maggio 2020

In questo periodo di rinvii, negozi chiusi e quarantena, è facile che il mercato videoludico si metta un po' in pausa in attesa di momenti migliori, ma questo non significa che le uscite interessanti debbano venire a mancare: maggio 2020 non sarà dunque il mese più sfavillante tra quelli visti finora, ma ha almeno due grossi giochi in arrivo che ci fanno comunque guardare al mese con grande interesse, ovvero Minecraft Dungeons e Xenoblade Chronicles Remastered, non per nulla eletti i giochi più attesi di maggio. Sarebbe dovuto essere il mese di The Last of Us 2, ma visto che il gioco di Naughty Dog è stato spostato, finendo peraltro in un turbinio di scandali e spoiler vari, si libera il campo per tutte le altre produzioni di dimensione minore, che possono ora respirare e godere di spazio e attenzioni che altrimenti sarebbero state probabilmente negate. Da questo punto di vista, lo spostamento dei programmi ha dunque anche dei riflessi positivi, consentendo di dare uno sguardo con maggiore calma a produzioni decisamente più particolari.



Ben tre titoli che rappresentano nuove proprietà intellettuali, anche se una di queste è derivata come spin-off da un titolo decisamente conosciuto, sono presenti tra i giochi di maggiore interesse, ovvero Maneater, Ninjala e Minecraft Dungeons, peraltro tutti appartenenti a generi alquanto disparati a rimarcare l'originalità delle proposte di questo maggio 2020. Ci rendiamo conto che l'assenza del singolo gioco blockbuster di dimensioni gigantesche possa far pensare a un mese sostanzialmente vuoto, ma ribadiamo che non è così: la mancanza di tripla A di dimensioni colossali rappresenta ossigeno puro per le produzioni minori, che hanno dunque la possibilità di balzare agli onori della cronaca. Questo, ovviamente, non significa che tutti siano destinati ad essere giochi validi, ma quantomeno possiamo valutare con attenzione e senza il rumore di fondo assordante di qualche campagna marketing particolarmente martellante. Vediamo dunque quali sono stati i risultati dei due sondaggi tra redazione e lettori riguardanti il gioco più atteso del mese.



Il più atteso dalla redazione La votazione all'interno della redazione è stata piuttosto combattuta, ma alla fine Minecraft Dungeons è risultato essere il gioco più atteso di maggio 2020. Il titolo in questione si era già distinto alle votazioni del mese scorso, salvo però essere poi spostato a maggio a causa anche delle problematiche organizzative emerse in Mojang per la lavorazione in remoto resasi necessaria dalla diffusione del coronavirus. La curiosità è tanta perché non sappiamo precisamente cosa aspettarci: Minecraft è ormai un'istituzione, probabilmente il gioco più venduto in assoluto e entrato nella cultura popolare, ma Minecraft Dungeons è qualcosa di decisamente diverso, trasferendo la formula dell'action RPG in stile Diablo nell'universo creato da Mojang, con tutto quello che ne può conseguire tra meccaniche di gioco modificate e il noto universo di riferimento tutto a blocchi. L'attrattiva della sorpresa alla fine ha vinto anche su alcune certezze che caratterizzano invece il contendente diretto, rendendo il titolo in arrivo il 25 maggio il gioco più atteso del mese.



Alla fine di un combattuto testa a testa, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition si è dovuto infine accontentare della seconda piazza, anche se veramente a brevissima distanza dal primo classificato. In questo caso ci troviamo nella situazione opposta: invece della curiosità qui domina la conoscenza del gioco di riferimento e la sua qualità. Uscito originariamente su Wii, il gioco di Monolift Soft è considerato uno dei migliori JRPG in assoluto e meritava effettivamente un'operazione di remaster accurata come quella che sembra essere stata effettuata su Nintendo Switch. La rielaborazione grafica sembra piuttosto profonda, tanto da far sembrare il gioco quasi un remake in alcuni frangenti, come nella ricostruzione dei modelli dei personaggi e delle ampie ambientazioni liberamente esplorabili. In terza posizione troviamo un altro remaster, anche questo peraltro proveniente da una console Nintendo: stiamo parlando di The Wonderful 101 Remastered, versione ampiamente ricostruita e migliorata dell'originale PlatinumGames uscito in esclusiva su Wii U e finalmente in arrivo per un pubblico più ampio. Appena fuori dal podio ma a brevissima distanza, invece, emerge dagli abissi anche l'originalità un po' folle di Maneater, il "simulatore di squalo" da parte di Tripwire Interactive.