Maneater, il gioco nel quale saremo uno squalo mangia-uomini, si mostra in video

In Maneater impersoneremo un piccolo squalo che dovrà crescere e sviluppare le sue abilità. E per farlo non dovrà solo cibarsi di pesciolini. come suggerisce il titolo, saremo dei veri e propri mangia-uomini.



Il lungo filmato postato da IGN aiuta ad avere un'idea di come sarà questo particolare gioco che, ricordiamo, arriverà il 22 maggio in esclusiva su Epic Games Store. Nel video di Maneater vediamo una corposa sezione della campagna in singolo giocatore, nella quale osserviamo lo squalo attraversare diversi ambienti in stile open world. ci saranno paludi, spiagge, ma anche ambienti antropizzati come città, porti e le fogne.



Oltre all'esplorazione ci saranno missioni di inseguimento e caccia a varie creature dell'oceano. Il nostro squalo potrà anche compiere particolari evoluzioni che saranno particolarmente utili quando dovremo dare la caccia a agli esseri umani sui pontili o a bordo di navi e motoscafi.



Il sistema di gioco sembra essere organizzato in missioni che consentono di accumulare punti esperienza coi quali far crescere le abilità dello squalo. Attenzione a non creare troppi problemi nella medesima zona, a meno di voler combattere contro marinai pieni di esperienza ed armati fino ai denti.



Tecnicamente il colpo d'occhio sembra piacevole, anche se dalle animazioni e dalle interazioni emerge un progetto non di primissima fascia.



Il gioco sembra comunque essere sufficientemente originale da meritare un po' di attenzione, nella speranza che si riveli al lancio un vero e proprio Sharknado.