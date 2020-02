Pokémon Home ha già superato il milione di download

Pokémon Home è già stata scaricata più di un milione di volte in versione mobile dai fan dei mostriciattoli di The Pokémon Company. Più precisamente si parla di 1,3 milioni di download. Considerando che l'applicazione è stata lanciata il 12 febbraio e che è dedicata ai super fan del franchise, è un buon risultato. Sempre stando ai dati disponibili, ha generato 1,8 milioni di dollari di ricavi. Anche le microtransazioni hanno pagato.



Pokémon Home è un'applicazione che consente di avere tutti i Pokémon in un unico ambiente. Il fatto che sia disponibile anche per Nintendo Switch, oltretutto in una versione con più funzioni, spiega come mai non abbia fatto numeri più grossi. Immaginiamo che molti dei giocatori dei Pokémon Let's Go e di Pokémon Spada e Scudo abbiano deciso di scaricarla direttamente sulla console. Del resto è il modo migliore per sfruttarne alcune caratteristiche, come far passare i Pokémon dall'app ai giochi.



Vedremo se nei prossimi mesi Pokémon Home avrà più download sui sistemi mobile. Comunque sia immaginiamo che sia destinata a durare a lungo, almeno quanto il franchise Pokémon. Il recente successo di Pokémon Spada e Scudo fa ben sperare sulla sua longevità.