Dota Underlords sta per uscire dalla beta: ecco tutto quello che dobbiamo sapere

Dota Underlords uscirà a giorni dalla beta: ecco tutto quello che dobbiamo sapere dell'auto battler di Dota 2 e come dobbiamo prepararci al lancio ufficiale.



Dopo diversi mesi di open beta, Dota Underlords è finalmente pronto ad essere lanciato nella sua versione 1.0. Martedì 25 febbraio 2020 il gioco sarà disponibile su Steam, iOS e Android. Passare dalla beta alla versione definitiva può sembrare un cambiamento di poco conto per un gioco che continuerà ad avere un accesso gratuito. In realtà Valve ha pensato a tante novità.



Casualmente, questo passaggio coincide con tante novità in Teamfight Tactics, come il set Galassie.



Andiamo a scoprire tutte le novità della versione 1.0 di Dota Underlords. Le ha raccontate Valve in un recente messaggio sul suo blog:



Unisciti alla festa con le tue personalità preferite di Twitch: celebreremo l'uscita del gioco e parleremo alla Comunità di tutte le novità. Ci saranno un mucchio di partite di Underlords, Guerriglia in città e tanto divertimento con ospiti e giocatori della Comunità.



Cosa rimarrà della stagione beta? Prima di tutto, grazie per aver partecipato alla beta: non saremmo arrivati qui senza di voi! I giocatori che hanno partecipato alla stagione beta manterranno i seguenti aspetti del gioco:

Grado principale - Faremo un "soft reset" dei gradi di Underlords. I giocatori manterranno il loro grado principale (ad esempio Fuorilegge, Trafficante, Boss) mentre il grado secondario sarà ridotto a 1. Questa modifica si applica ai gradi delle modalità Classica, Duo e K.O. L'unica eccezione è costituita dai Signori di Guglia bianca, che torneranno al livello Boss supremo III.

