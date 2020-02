FIFA 20, l’aggiornamento gratuito Copa Libertadores sarà disponibile il mese prossimo

L'aggiornamento gratuito Copa Libertadores di FIFA 20 sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2020.



Questo aggiornamento gratuito sarà focalizzato sulla "Champions League sudamericana" ovvero la CONMEBOL Libertadores. Le squadre più famose e forti di tutto il Sud America si sfideranno per scoprire chi è la migliore e raggiungere le finali del Campionato Mondiale per club del prossimo anno.



Sapete come come ottenere un calciatore 81+ del Winter Refresh di FIFA 20 da Twitch Prime



L'aggiornamento gratuito di FIFA 20 consentirà di controllare alcuni dei club più famosi del mondo come River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Racing Club, C.A. Independiente, Millonarios, Fluminense e Universidad Católica dalla fase a gironi alla finale.



In modalità Calcio d'inizio si potrà giocare alla CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL Recopa. La modalità Carriera, invece, aggiunge tutti e tre i tornei, consentendo di giocare negli autentici stadi della competizione, con tanto di presentazione ufficiale. Un lavoro certosino, che sembra simile a quanto fatto da EA per quanto riguarda la UEFA Champions League.



Tali novità arriveranno, ovviamente, in FUT. A partire dal 3 marzo 2020 arriveranno carte e contenuti personalizzati grazie ai quali assemblare la squadra sudamericana più forte di sempre.