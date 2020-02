FIFA 20, come ottenere un calciatore 81+ del Winter Refresh da Twitch Prime

FIFA 20 e Twitch Prime hanno stretto un accordo grazie al quale tutti gli abbonati Amazon Prime possono riscattare un pacchetto di FUT contenente un giocatore 81+ del Winter Refresh.



Nelle scorse settimane è arrivato il Winter Refresh di FIFA 20. Si tratta di un corposo aggiornamento di molti parametri dei calciatori più in forma del momento pensato per rendere le carte FUT standard più fedeli alle reali prestazioni in campo. Per esempio Lautaro è stato potenziato di molto, visto l'eccellente campionato che sta giocando con l'Inter.



Ma ci sono anche nuove icone e aggiornamenti per quanto riguarda le skill dei diversi calciatori. In altre parole sono state aggiunte tantissime carte piuttosto golose grazie alle quali potenziare la propria squadra.



Sapevate che FIFA 20 è stato il gioco più inquinante del 2019?



Grazie all'accordo tra EA e Amazon potremo ricevere un giocatore con potenziale 81+ garantito in maniera "gratuita", ovvero sottoscrivendo un abbonamento Twitch Prime. Grazie ai passaggi che vi diremo qui sotto, potrete riscattare un pacchetto contenente cinque carte: un calciatore col potenziale maggiore di 81 e 4 carte oro rare.



Per farlo dovrete:





Collegare il vostro account Twitch con quello Amazon Prime Connettere l'account EA Sports con quello di Twitch Cliccare sulla corona Twitch Prime che trovate in alto a destra del sito di streaming Riscattare il premio