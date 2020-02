Multiplayer Risponde, nuova puntata oggi alle 16.00: fate le vostre domande!

Multiplayer Risponde torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta a partire dalle 16.00. Potete già cominciare a porci le vostre domande qui nei commenti!



La puntata di oggi segue a ruota la diretta in cui seguiamo la presentazione di Animal Crossing: New Horizons nel Nintendo Direct di oggi, dunque il nuovo gioco per Nintendo Switch è sicuramente tra gli argomenti caldi da trattare, oltre a tutte le novità emerse e previste in questo periodo da Sony che fugge dal PAX East portandosi via The Last of Us 2 (non è andata proprio così, ma l'immagine in questo modo è sicuramente più drammatica) alle novità in arrivo da parte di Platinum Games, le immancabili voci su PS5 e Xbox Series X e tanto altro, non avete che da scegliere il vostro argomento e sparare la domanda nei commenti qui sotto, fatevi avanti!



Potete visualizzare lo streaming direttamente qui oppure utilizzare il nostro canale Twitch (su iOS e Android bisogna utilizzare il sito o l'app ufficiale): basta iscriversi a questo indirizzo per ricevere anche le notifiche dei nuovi video.