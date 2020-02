The Last of Us 2 non sarà al PAX East 2020: Sony cancella l'evento per paura del coronavirus

Sony ha annunciato che non sarà al PAX East 2020 dove doveva presentare in forma giocabile al pubblico The Last of Us 2. La compagnia ha cancellato tutti i suoi impegni per paura del coronavirus. Stando a quanto dichiarato dalla compagnia, la salute della forza lavoro viene prima di tutto il resto.



La cancellazione della partecipazione di Sony al PAX East 2020 arriva a una settimana dallo stesso. The Last of Us 2 era soltanto uno dei titoli che avrebbero composto la line up PlayStation in fiera, ma sicuramente era il più importante, vista l'attesa che lo circonda.



Leggiamo il messaggio ufficiale: "Oggi Sony Interactive Entertainment ha preso la decisione di cancellare la sua partecipazione al PAX East di Boston di quest'anno a causa delle crescenti preoccupazioni relative al COVID-19 (conosciuto anche come "nuovo coronavirus"). Riteniamo che questa sia la scelta più sicura visto che la situazione si evolve giornalmente. Ci dispiace di dover cancellare la nostra partecipazione all'evento, ma per noi la salute e la sicurezza della nostra forza lavoro viene prima di tutto."



Anche Naughty Dog, la software house di The Last of US: Parte II, si è detta dispiaciuta della situazione in un messaggio su Twitter: "Siamo così tristi di non essere al PAX East! Volevamo davvero incontrarvi e vedere le vostre reazioni alla demo. Sappiamo che questo renderà l'attesa fino al 29 maggio più dura, ma apprezziamo la vostra comprensione. Comunque non preoccupatevi, perché abbiamo altro da mostrare prima del lancio."

We're so sad to have to miss PAX East! We were really looking forward to meeting you and seeing your reactions to the demo. Although we know this makes the wait until May 29 a bit harder, we appreciate your understanding. Don't worry, we'll have more to share closer to launch. https://t.co/tIJ0Z7Ztcs — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 19, 2020