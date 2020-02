The Last of Us 2, demo giocabile dal pubblico al PAX East 2020

Sony ha annunciato che porterà una demo giocabile di The Last of Us 2 al PAX East 2020, che si svolgerà in quel di Boston dal 27 febbraio al 1° marzo 2020. Sarà la prima volta che il pubblico potrà provare direttamente il gioco.



Sony ha quindi deciso di far diventare una specie di tradizione il debutto dei The Last of Us durante i PAX East. Anche il primo capitolo apparve per la prima volta in forma giocabile da tutti nella stessa manifestazione, solo nel 2013. La demo di The Last of Us 2 del PAX East 2020 permetterà ai visitatori di giocare il capitolo "Patrol", posizionato quasi all'inizio dell'avventura. Se avete seguito il gioco fino a oggi, lo riconoscerete facilmente, perché è stato oggetto di diversi articoli, compreso un nostro provato.



Fate attenzione, perché qui di seguito daremo una piccolissima anticipazione su The Last of Us 2. Trattandosi della demo, non dovrebbero esserci problemi, ma immaginiamo che qualcuno non voglia sapere niente di niente sul gioco prima di averlo tra le mani, quindi è giusto avvisare.



In Patrol troviamo Ellie e Dina che si avventurano nei dintorni di Jackson per andare a caccia di infetti. La demo offrirà in totale circa un'ora di gameplay, ma sarà soltanto un assaggio del gioco completo. Sony ha voluto anche avvisare che è meglio prenotarsi tramite l'applicazione Experience PlayStation se si vuole essere certi di giocare, perché lo spazio dello stand per i visitatori sarà limitato.