The Last of Us 2, la statuetta di Ellie con il machete in tiratura limitate svelata con un video

Naughty Dog e Dark Horse hanno annunciato una nuova statuetta in tiratura limitata dedicata a The Last of Us 2, che raffigura Ellie armata di machete in una posa decisamente minacciosa. Per mostrarla nei dettagli è stato pubblicato un video di più di un minuto che fa una panoramica completa dell'oggetto. Lo trovate in testa alla notizia. Da notare che la statuetta è diversa da quella che sarà inclusa nella Ellie Edition di The Last of Us 2.



La statuetta 'The Last of Us Part II - Ellie with Machete', questo il nome completo del prodotto, costa 99,99 dollari, è in poliresina, è dipinta dal Gentle Giant Studios, è alta 8 pollici e ha una base dal diametro di 6,5 pollici, con in rilievo il logo del gioco. La confezione è invece alta 304,8mm e ha una base quadrata di cui ogni lato è lungo 254mm.



Come dicevamo, bisogna affrettarsi a prenotarla da direct.darkhorse.com, perché avrà una tiratura limitata. Le prenotazioni chiuderanno il 13 marzo, mentre le spedizioni avverranno tra giugno e settembre 2020. Ogni cliente potrà ordinare un massimo di due statuette. All'interno di ogni confezione sarà dato un certificato di autenticità.



In un'altra notizia abbiamo riportato come The Last of Us 2 sarà giocabile al PAX East 2020. Naughty Dog porterà una demo del gioco che consentirà ai visitatori di provare una delle zone iniziali. Sempre oggi abbiamo riportato di un poster amatoriale dedicato alla serie The Last of Us piaciuto così tanto al team di sviluppo da averlo condiviso sui suoi canali social. Se volete saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato di The Last of Us 2, scritto da Francesco Serino.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Last of Us 2 sarà disponibile a partire dal 29 maggio 2020, in esclusiva per PS4.