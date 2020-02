Samsung Galaxy S20: caratteristiche e prezzi emergono in anticipo sulla presentazione ufficiale

Samsung Galaxy S20 emerge in maniera più chiara da un leak che sostanzialmente anticipa tutta la presentazione prevista per oggi pomeriggio con l'evento Samsung Unpacked, svelando varie caratteristiche dei nuovi smartphone e i prezzi previsti.



Siamo sempre in attesa della conferma ufficiale, che arriverà appunto con la presentazione prevista per oggi, ma i dati emersi sono sostanzialmente completi, dunque si tratta solo di ricevere il benestare di Samsung per prendere tutto per vero. Vengono confermati i modelli del nuovo smartphone: si tratta di Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, con tanto di prezzi, colori e date di disponibilità.



Vediamo dunque le caratteristiche emerse in questo nuovo leak da parte di LetsGoDigital sui vari modelli di Samsung Galaxy S20, che comprendono peraltro informazioni piuttosto precise sulla fotocamera, che arriva a 108MP per quanto riguarda il modello Ultra. Presente peraltro la funzione Single Take che consente di utilizzare le varie fotocamere contemporaneamente per selezionare lo scatto migliore in varie condizioni.



Queste dunque le caratteristiche foto:

funzione Single Take per sfruttare tutte le fotocamere contemporaneamente

registrazione video 8K e Super Steady 2.0

S20 Ultra: 108MP

S20 e S20+: 64MP

Space Zoom: zoom ottico ibrido 3x per S20 e S20+, zoom 10x per S20 Ultra (fino a 100X con IA)