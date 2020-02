The Last of Us 2, Naughty Dog ha condiviso un poster della serie realizzato da un fan

Un fan di The Last of Us 2 ha realizzato un poster cinematografico così convincente per il gioco, che Naughty Dog lo ha condiviso sul suo account Instagram per applaudirlo. L'autore del poster è l'artista Shinobi2u, che ha intitolato la sua opera Cordyceps Dreams.



In realtà nel poster possiamo vedere elementi che coprono l'intera serie The Last of Us, come scritto da Shinobi2u stesso, quindi non solo The Last of Us 2, come invece riportato da Naughty Dog. Sono dettagli, ovviamente, perché ciò che conta è valutare il risultato.



Shinobi2u: "Era da un po' di tempo che volevo dedicare qualcosa a The Last of Us. Sono soddisfatto del risultato. È uno dei miei giochi preferiti e non vedo l'ora di giocare al sequel!"



Se volete saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato di The Last of Us 2 in cui Francesco Serino ha scritto:

Al primo hands-on appare subito evidente che Sony e Naughty Dog puntano all'home run con The Last of Us 2, ovvero a uno di quei giochi in cui grafica, sonoro, recitazione, gameplay, personaggi, scrittura, insomma ogni aspetto dell'intera produzione, è abbondantemente sopra la media. E poi la forza dirompente dei temi trattati, il realismo umano, persino toccante, di ogni animazione. Certo, abbiamo giocato soltanto tre ore, e un progetto simile si regge su colonne portanti diverse, ma questi sono dei fuori classe e si vede, si vede benissimo già con così poco a disposizione.